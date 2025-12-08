Τρομακτικός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οι πυρηνικοί σταθμοί της περιοχής διεξήγαγαν ελέγχους ασφαλείας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση 



Γράφημα με τον τρομακτικό σεισμό κλίμακας 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία 

Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 08 Δεκεμβρίου στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο σεισμός που σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία ήταν μεγέθους 7,2 της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανέβασε το μέγεθος του σεισμού σε 7,6 Ρίχτερ ενώ παράλληλα εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Οι αρχές της Ιαπωνίας στις προειδοποιήσεις τους κάνουν λόγο για τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων το οποίο ενδέχεται να πλήξει τις βορειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες παρατηρήθηκε τσουνάμι ύψους 40 εκατοστών σε Αόμορι και Χοκάιντο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε, μετά τον σεισμό που έπληξε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας.

Οι πυρηνικοί σταθμοί της περιοχής διεξήγαγαν ελέγχους ασφαλείας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK. Κατά τους ελέγχους δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στα πυρηνικά εργοστάσια της Φουκουσίμα, Χιγκασντόρι και Οναγκάουα, όπως μεταδίδει η ίδια πηγή.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της περιφέρειας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η προκαταρκτική έρευνα ζημιάς 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με πρόσφατη προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποίησε η ιαπωνική κυβέρνηση και δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο πως σε περίπτωση ισχυρού σεισμού στη χώρα εντός των επόμενων δεκαετιών θα προκαλούσε έως 18.000 θανάτους και οικονομικές ζημιές 83 τρισ. γιεν (περίπου 535 δισ. δολάρια).

Το σενάριο βασίζεται σε σεισμό μεγέθους 7,3 στην μητροπολιτική περιοχή, όπως μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo News.

Η νέα εκτίμηση είναι χαμηλότερη από αυτή του 2015, όταν η κυβέρνηση προέβλεπε 23.000 θανάτους και ζημιές 95 τρισ. γιεν (611 δισ. δολάρια). Η βελτίωση αποδίδεται στις προόδους στην αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων και την πρόληψη πυρκαγιών, δύο κρίσιμους παράγοντες σε μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή όπως το Τόκιο.

Παρά τη μείωση, η εκτίμηση εξακολουθεί να απέχει από τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση πριν από δέκα χρόνια, να μειώσει δηλαδή κατά το ήμισυ τον προβλεπόμενο αριθμό θυμάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η ανάλυση παραμένει προκαταρκτική και, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, ενδέχεται να αναθεωρηθεί.

Η σεισμική απειλή μιας χώρας στην καρδιά του Ειρηνικού «δακτυλίου φωτιάς»
Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκεται στον Ειρηνικό «δακτύλιο φωτιάς» και καταγράφει κατά μέσο όρο 1.500 σεισμούς τον χρόνο. Η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση των σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναθεωρήσει το βασικό σχέδιο ετοιμότητας για καταστροφές, παρουσιάζοντας τις νέες εκτιμήσεις σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων έως το τέλος του μήνα.

Ο προβλεπόμενος σεισμός είναι, ωστόσο, λιγότερο ισχυρός από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 9,1 που έπληξε την περιοχή του Τόχοκου το 2011, προκαλώντας τσουνάμι, πυρηνική κρίση στη Φουκουσίμα και πάνω από 18.000 θανάτους.





