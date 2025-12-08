Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Σε αρκετές περιοχές ήχησαν σειρήνες για προειδοποιώντας για τσουνάμι
Τσουνάμι ύψους περίπου 40 εκατοστών παρατηρήθηκε στα λιμάνια Μούτσου Ογκάουαρα του Αομόρι και Ουρακάουα του Χοκάιντο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την JMA, μετά τον τρομακτικό σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ιαπωνία.
Παράλληλα ήχησαν και σειρήνες σε αρκετές περιοχές της χώρας λίγες στιγμές μετά τον σεισμό προειδοποιώντας τους κατοίκους για τυχόν τσουνάμι.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων πρόσθεσε η μετεωρολογική υπηρεσία.
Η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο, με σεισμικές δονήσεις να συμβαίνουν τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.
