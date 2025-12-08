Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ

Τσουνάμι ύψους περίπου 40 εκατοστών παρατηρήθηκε στα λιμάνια Μούτσου Ογκάουαρα του Αομόρι και Ουρακάουα του Χοκάιντο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την JMA, μετά τον τρομακτικό σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

Multiple Tsunami wave observations along the coast of Japan. Small but they may grow. pic.twitter.com/Xg4aRo13cc — Luke Brenner (@TheLukeReport) December 8, 2025

Παράλληλα ήχησαν και σειρήνες σε αρκετές περιοχές της χώρας λίγες στιγμές μετά τον σεισμό προειδοποιώντας τους κατοίκους για τυχόν τσουνάμι.

JAPAN ?? Tsunami sirens after 7.6 Magnitude earthquake hits.



pic.twitter.com/KB85OcgjKl — Toria Brooke (@realtoriabrooke) December 8, 2025

⚡️BREAKING

#WATCH: A 7.6‑magnitude earthquake has struck off Japan’s northern coast near Aomori Prefecture, late Monday night.



Tsunami Threat: Coastal prefectures like Aomori, Iwate, and Hokkaido are most vulnerable.



Aftershocks: Strong quakes of this magnitude often trigger… https://t.co/WT072nFJuF pic.twitter.com/KtRksvwU1k — War Updates FC (@k_c_shivansh) December 8, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων πρόσθεσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο, με σεισμικές δονήσεις να συμβαίνουν τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

