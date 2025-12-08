Ηράκλειο: Ενισχύονται τα ΜΑΤ με δύο διμοιρίες από την Αθήνα– «Δεν βγαίνουν οι βάρδιες» λένε οι αρχές

Δύο διμοιρίες ΜΑΤ φτάνουν από την Αθήνα στο Ηράκλειο, καθώς οι υπάρχουσες αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις απαιτούμενες βάρδιες λόγω των πολυήμερων κινητοποιήσεων. Η ενίσχυση κρίνεται αναγκαία για τη διαχείριση της συνεχιζόμενης πίεσης

Από αύριο αναμένονται στο Ηράκλειο δύο διμοιρίες των ΜΑΤ από την Αθήνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη σε συνεχή επιχειρησιακή ένταση λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η ενίσχυση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς οι υπάρχουσες δυνάμεις στο Ηράκλειο δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις απαιτούμενες βάρδιες. Οι συνεχείς επιφυλακές, οι παρατεταμένες επιχειρήσεις και η ανάγκη για 24ωρη παρουσία σε καίρια σημεία έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα στελέχη.

Η αποστολή των δύο διμοιριών έχει στόχο να αποσυμφορήσει την πίεση στο προσωπικό και να εξασφαλίσει ότι η αστυνομία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, καθώς εκτιμάται ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης