Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

Πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης και διακοπές ρεύματος 

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο
Κοιμηθήκαμε με καλοκαίρι και ξυπνήσαμε με φθινόπωρο σε μια αλλαγή του καιρού που έγινε ιδιαιτέρως αισθητή προκαλώντας μάλιστα και κατά τόπους προβλήματα.

Ισχυροί άνεμοι σαρώνουν τον Βόλο από χθες το βράδυ, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα από πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο δυνατός αέρας εξακολουθεί να πλήττει την περιοχή του Βόλου και σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πολλά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από πτώσεις κλαδιών και δέντρων, ενώ απαιτείται προσοχή στην οδό Μητροπολίτου Ιωακείμ, στη διασταύρωση με τον περιφερειακό, όπου καλώδιο του φωτεινού σηματοδότη έχει απογυμνωθεί και υπάρχει κίνδυνος.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr οι ζημιές στα αυτοκίνητα καταγράφηκαν κυρίως στην Άλλη Μεριά, από πτώσεις σπασμένων κλαδιών δέντρων, ενώ έχουν καταγραφεί και διακοπές ρεύματος για τον ίδιο λόγο. Αρκετές ήταν οι κλήσεις στην Π.Υ. Βόλου για σχετικές περιπτώσεις σε διάφορα ακόμη σημεία στην πόλη. Δύο δέντρα έσπασαν από τον αέρα στην οδό Ζάχου στο ύψος της Λόρδου Βύρωνος, ενώ ο δρόμος ήταν κλειστός.

dentra.jpg

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Σύμφωνα με το Meteo.gr σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου ενώ υψηλός είναι ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η ανάπτυξη ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 18/09 και της Παρασκευής 19/09, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 km/h, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολύ υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 18/09 αναμένεται η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρας μας και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως 5-6 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης 17/09, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Σημειώνεται ότι με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένεται να διατηρηθούν έως και τουλάχιστον το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

54749968411894257565467957148653448491377055n.jpg
54821453311894257032134675515696624284204658n.jpg
548681116118942569321346814114992562459409n.jpg

