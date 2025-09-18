Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους μέχρι 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους μέχρι 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

