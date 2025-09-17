Καιρός: Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία και αντικυκυκλώνας - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Από τον καύσωνα στα μελτέμια και σε πιο ήπιες θερμοκρασίες φαίνεται πως αλλάζει το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την ανάλυση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο ισχυρός αντικυκλώνας που καλύπτει την περιοχή μας λειτουργεί αποτρεπτικά για την εκδήλωση αστάθειας, με αποτέλεσμα η ανομβρία να συνεχιστεί για τουλάχιστον πέντε με επτά ημέρες.

Για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, μία ασθενής διαταραχή που θα περάσει από τα βόρεια Βαλκάνια ενδέχεται να προκαλέσει το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι εμφανίζονται πιο περιορισμένοι σε κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν να ενισχύονται και μέχρι τη νύχτα οι ριπές θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, με θυελλώδεις εντάσεις σε θαλάσσιες περιοχές.

Παρά την παρουσία των ανέμων, η ζέστη θα επιμείνει και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη όμως αναμένεται πτώση και μέχρι το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα, γύρω στους 28 με 30 βαθμούς.

Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει με ήλιο και λίγες νεφώσεις προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι από το βράδυ θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπερνά τους 30.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, χωρίς φαινόμενα, με τον βαρδάρη να κάνει την εμφάνισή του αργά το απόγευμα και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 31 βαθμούς.

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, που θα χτυπήσουν ιδιαίτερα τις Κυκλάδες και το νότιο τμήμα με εντάσεις έως και 8 μποφόρ. Την Κυριακή οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πιο δροσερά επίπεδα.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται εκ νέου άνοδος, όχι όμως ιδιαίτερα έντονη, με τον υδράργυρο να κινείται λίγο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση .

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στις Κυκλάδες από 19 έως 27 με 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί στρεφόμενοι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

