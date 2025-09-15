Καιρός: «Άφαντες» οι βροχές και αυτή την εβδομάδα - Συνεχίζεται το καλοκαίρι - Πρόγνωση Ζιακόπουλου

Με τα... κιάλια βλέπουμε τις βροχές στην Ελλάδα, με την ξηρασία να μην φαίνεται να σταματάει στο αμέσως επόμενο διάτημα, ενώ τα επίπεδα των υδατικών αποθεμάτων της Αθήνας βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό.

Όπως γράφει στον ιστότοπό του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των Β-ΒΑ ανέμων με ένταση η οποία πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φθάσει τα 7 μποφόρ. Κατά τα άλλα, αναμένεται παντού ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 34 και στα νησιά τους 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη (17/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα στην Α. Μακεδονία και τα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα και από τη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή (18 & 19/9) , δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με εντάσεις: στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στην ανατολική και τη Βόρεια Ελλάδα.

