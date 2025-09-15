Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, με περιορισμένες βροχοπτώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από αύριο, η αστάθεια θα υποχωρήσει σημαντικά, ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, κυριαρχώντας στον καιρό. Ένα πεδίο υψηλών πιέσεων θα καλύψει τη χώρα, περιορίζοντας την πιθανότητα νέων κακοκαιριών.

Σήμερα, τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα από το απόγευμα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες, η δροσιά θα είναι αισθητή.

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ενώ πιθανές βροχοπτώσεις μπορεί να σημειωθούν στα ορεινά της Πάρνηθας, του Κιθαιρώνα και της Παντέλης προς το απόγευμα. Οι βοριάδες θα είναι τοπικά ισχυροί, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 30-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με ηλιοφάνεια, με μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης στα γύρω βουνά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Για τις επόμενες ημέρες, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα. Το βράδυ θα παρατηρείται δροσιά με θερμοκρασίες γύρω στους 20-24 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μεσημέρι οι υψηλότερες τιμές θα φτάνουν τους 30-34 βαθμούς, κυρίως στην Κρήτη.

Συνολικά, ο καιρός θα παραμείνει καλός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και έντονη ξηρασία, καθώς οι βροχές θα απουσιάζουν μέχρι τουλάχιστον τις 20-24 Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβρης φαίνεται πως θα κλείσει χωρίς σημαντικά φαινόμενα βροχής.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι:Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αυξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης