Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

Η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας δείχνει να έχει «κολλήσει» σε ένα μοτίβο που ξεκίνησε από τον Ιούνιο και ο καιρός συνεχίζει τα τερτίπια του.

Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα κινούνται διαδοχικά προς τη Μεσόγειο, δημιουργώντας επεισόδια ζέστης που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο.

Οι μετεωρολόγοι βλέπουν πλέον να αυξάνονται τα σενάρια για ακόμη ένα τέτοιο κύμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει και στη χώρα μας.

Η εποχή, ωστόσο, παίζει τον ρόλο της, όπως τονίζει η σελίδα Weather Analysis Greece: η μικρότερη διάρκεια της ημέρας δεν επιτρέπει στον υδράργυρο να αγγίξει τις κλασικές τιμές καύσωνα που βλέπουμε τον Ιούλιο. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές, μεσημέρια που θα θυμίζουν την «καρδιά» του καλοκαιριού και μέγιστες που θα κυμανθούν στους 33 με 35 βαθμούς.

Αν και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται μια μικρή ανάσα δροσιάς την Πέμπτη, το σκηνικό θα αλλάξει ξανά προς το τέλος της. Ο θερμός αφρικανικός αέρας θα κινηθεί βόρεια, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Μεσογείου και τελικά και τη χώρα μας, φέρνοντας μαζί του ένα «φθινοπωρινό καλοκαίρι».

Πότε δίνει το ECMWF βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, ένα βαρομετρικό χαμηλό που προβλέπεται από το ευρωπαϊκο μοντέλο για τις 27-28 Σεπτεμβρίου στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία, με πιθανή κίνηση προς την Ελλάδα προς το τέλος του μήνα, φέρνει φθινόπωρο και μάλιστα έντονου χαρακτήρα.

Εάν η εξέλιξη αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη σημαντική κακοκαιρία της φετινής φθινοπωρινής περιόδου στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης