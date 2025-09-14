Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα κατέβουν νοτιότερα, επηρεάζοντας την Αττική, τη Μαγνησία και την Εύβοια.

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος της χώρας το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Κυριακή: Τοπικές καταιγίδες και εντονότερη αστάθεια

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα κατέβουν νοτιότερα, επηρεάζοντας την Αττική, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Πιο έντονες καταιγίδες αναμένονται προς το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Τρίτη και Τετάρτη: Σταδιακή βελτίωση

Την Τρίτη οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ καταιγίδες δεν αποκλείονται σε ορισμένα νησιά του νότου. Την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και εξασθένηση των φαινομένων.

Η γενικότερη εικόνα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου δείχνει πιο δροσερό σκηνικό, ιδιαίτερα στα ορεινά, με συνθήκες πιο φιλικές για υπαίθριες δραστηριότητες.

Αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν:

  • τοπικές πλημμύρες και φούσκωμα χειμάρρων

  • δυνατούς ανέμους σε παραθαλάσσιες περιοχές

  • προβλήματα στην κυκλοφορία σε ορεινές και αγροτικές ζώνες

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η μεταβλητότητα του καιρού το Σαββατοκύριακο μπορεί να δυσκολέψει τόσο τις μετακινήσεις όσο και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

