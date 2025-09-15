Καιρός: Ανομβρία... διαρκείας στον ορίζοντα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Το σκηνικό ανομβρίας επιμένει στη χώρα, καθώς δεν αναμένονται αξιόλογες και γενικευμένες βροχές τουλάχιστον έως τις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν αποκλείεται η ξηρή περίοδος να παραταθεί και μετά το συγκεκριμένο διάστημα.

Η θερμοκρασία, όπως αναφέρει, θα κινείται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις. Την Τετάρτη αναμένεται πρόσκαιρη άνοδος, λόγω της εξασθένησης των μελτεμιών.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, παρουσιάζοντας τάση εξασθένησης μέσα στην εβδομάδα, όμως προς το τέλος της αναμένεται εκ νέου ενίσχυση.

Η περίοδος ξηρασίας παρατείνεται, με τα σημάδια φθινοπωρινής αλλαγής να παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

