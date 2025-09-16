Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

Δύο ισχυρά συστήματα υψηλών πιέσεων είναι εκείνα που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα κυλήσει ο καιρός στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στη χώρα μας.

Ο λόγος για τον Αζροικό και τον Σιβηρικό αντικυκλώνα, δύο «γίγαντες» της ατμόσφαιρας που μοιάζουν να δίνουν κάθε χρόνο τη δική τους μάχη για το ποιος θα κυριαρχήσει. Από την επικράτησή τους εξαρτάται αν θα έχουμε ζεστά καλοκαίρια, δροσερούς χειμώνες, έντονες κακοκαιρίες ή αντίθετα περιόδους ξηρασίας.

Ο ρόλος του Αζορικού αντικυκλώνα

Ο Αζορικός αντικυκλώνας, που εκτείνεται από τον Ατλαντικό, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ισχυρός τα τελευταία χρόνια. Τις χειμερινές περιόδους επεκτείνεται ανατολικά, εμποδίζοντας τις ψυχρές αέριες μάζες να κατέβουν προς την κεντρική και νότια Ευρώπη. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τους ήπιους χειμώνες που καταγράψαμε τα τελευταία τρία χρόνια.

Παράλληλα, ο Αζορικός αντικυκλώνας είναι εκείνος που φέρνει ανομβρίες και ξηρασίες, ενώ το καλοκαίρι ευθύνεται για τους παρατεταμένους καύσωνες. Όταν κυριαρχεί, ουσιαστικά λειτουργεί σαν «ασπίδα» απέναντι στα βαρομετρικά χαμηλά, εμποδίζοντάς τα να επηρεάσουν τη Μεσόγειο.

Η ισχύς του Σιβηρικού αντικυκλώνα

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας. Όταν αυτός ενισχυθεί, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, φέρνει μαζί του έντονες κακοκαιρίες, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

Οι ψυχρές μάζες από τη Σιβηρία κατεβαίνουν προς την Τουρκία, την Ιταλία και βέβαια την Ελλάδα, προκαλώντας σημαντικά επεισόδια κακοκαιρίας.

Τα τελευταία χρόνια ο σιβηρικός έδειξε πιο ήπιο πρόσωπο. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τη φύση του, τονίζουν πως όταν «αγριέψει» δεν υπολογίζει τίποτα. Η δύναμή του είναι τέτοια που μπορεί να εκτοπίσει ακόμα και τον Αζορικό, στέλνοντάς τον κυριολεκτικά «στο σπίτι του».

Ποιος θα κυριαρχήσει τον χειμώνα του 2026

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος από τους δύο θα επικρατήσει τον επερχόμενο χειμώνα. Αν και σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις, οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο σιβηρικός αντικυκλώνας εμφανίζει φέτος μεγαλύτερη δυναμική.

Στατιστικά, κάποια στιγμή ο σιβηρικός «ξυπνά» και επιβάλλεται. Τα πρώτα δείγματα μάλιστα φάνηκαν ήδη από τον Σεπτέμβριο, με τις ψυχρές αέριες μάζες να κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοανατολικά της Ευρώπης, από τη Ρωσία και τη Σιβηρία έως την Ουκρανία. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εξέλιξη για την εποχή, που δείχνει τάσεις «αγριάδας».

Η χρονιά του Σιβηρικού;

Αν οι τάσεις αυτές επιβεβαιωθούν, τότε ο χειμώνας του 2026 ενδέχεται να είναι η χρονιά του σιβηρικού αντικυκλώνα. Οι πιθανότητες να επιβληθεί του Αζορικού είναι αυξημένες και αυτό σημαίνει ότι ίσως δούμε πιο αυστηρές συνθήκες στη χώρα μας, με χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια και κακοκαιρίες.

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε έναν ακόμη «πόλεμο» ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντικυκλώνες. Και όπως όλα δείχνουν, αυτήν τη φορά ο σιβηρικός είναι έτοιμος να δείξει την πραγματική του ισχύ.

