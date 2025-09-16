Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

Αλλάζει το σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα

Αλλάζει το σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα
ΚΑΙΡΟΣ
Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο φαίνεται πλέον να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό, δείχνοντας ότι στις 24 Σεπτεμβρίου δεν αποκλείεται να περάσει από τη χώρα μας οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, ικανό να προκαλέσει αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Ένα τέτοιο σενάριο, αν επιβεβαιωθεί, θα σημάνει το τέλος της παρατεταμένης ανομβρίας που ταλαιπώρησε πολλές περιοχές το τελευταίο διάστημα.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας δείχνουν ότι μετά τις 23 του μήνα οι διαταραχές του καιρού βρίσκουν σταδιακά δίοδο και προς την Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Αν και βρισκόμαστε ακόμη αρκετές ημέρες μακριά από την εξέλιξη αυτή, η ταύτιση των δύο μεγάλων προγνωστικών συστημάτων αποτελεί ένδειξη ότι το σενάριο συγκεντρώνει πλέον σοβαρές πιθανότητες επιβεβαίωσης.

kairos-gfs-8.jpg

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας τους 31 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, όπου στα δυτικά τμήματά της θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως το απόγευμα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

