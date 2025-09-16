Καιρός: Ατμοσφαιρικό «βουνό»... βυθίζει την Ελλάδα στην ανομβρία - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Ισχυροί άνεμοι αναμένεται να κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ η ανομβρία θα συνεχιστεί σχεδόν έως το τέλος του μήνα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, καθώς οι βοριάδες θα γίνουν έντονοι σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων – ένα ατμοσφαιρικό «βουνό» – θα καλύψει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εμποδίζοντας την πορεία των κακοκαιριών για αρκετές ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η ανομβρία θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις 25 του μήνα. Στη συνέχεια, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αντικυκλώνας θα «σπάσει», επιτρέποντας την εισβολή κάποιων συστημάτων κακοκαιρίας από τα βόρεια προς τα νότια, που ενδεχομένως θα επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Τα μελτέμια θα επιμείνουν, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 35 βαθμούς.

Στην Αττική, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν πολύ καλές, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ξηρή ατμόσφαιρα. Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με λίγα σύννεφα μόνο στα ορεινά. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 29 βαθμούς.

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ενισχυμένα μελτέμια, 6-7 μποφόρ, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Οι θερμοκρασίες, που θα κυμαίνονται αρχικά μεταξύ 33 και 35 βαθμών, αναμένεται να σημειώσουν πτώση από την Πέμπτη και στη συνέχεια δεν φαίνεται να ξεπερνούν τους 31 βαθμούς Κελσίου.