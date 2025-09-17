Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

Ο καιρός συνεχίζει να είναι... αναποφάσιστος ενώ οδεύουμε προς το τέλος του Σεπτέμβρη

Newsbomb

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η θεαματική στατικότητα που κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα φαίνεται πως θα σπάσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το Σάββατο και μετά.

Οι μετεωρολογικοί χάρτες δείχνουν την πρώτη σοβαρή ταλάντωση στην τροπόσφαιρα – γνωστή και ως κυματισμός Rossby – η οποία αποτελεί ένδειξη αλλαγής εποχής και σελίδας στον καιρό, όπως αναφέρει η σελίδα Weather Analysis.

Η ταλάντωση αυτή θα προκαλέσει αρχικά μια ισχυρή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική προς την Ευρώπη. Η Γερμανία, η Πολωνία και χώρες μέχρι και τη Λιθουανία αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες που θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 30°C, σε ορισμένες περιπτώσεις με τιμές-ρεκόρ για την εποχή.

Η ζέστη αυτή θα συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου αντικυκλώνα πάνω από τα Βαλκάνια, ο οποίος από σήμερα κιόλας ενισχύει τους ξηρούς βοριάδες στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ρίχνοντας προσωρινά τη θερμοκρασία.

5493017381222328473882599171119364105032645720n.jpg

Η ζέστη έρχεται και στην Ελλάδα

Από την Κυριακή και μετά, οι θερμές αέριες μάζες θα φτάσουν και στη χώρα μας, ανεβάζοντας αισθητά τον υδράργυρο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα ζήσει μια εντυπωσιακή ανατροπή στο σκηνικό του καιρού. Από τις θερμοκρασίες των 30°C, θα περάσει σε συνθήκες προχωρημένου φθινοπώρου, με ισχυρούς ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τα πρώτα πυκνά χιόνια στα μεγάλα υψόμετρα.

Καθώς το κύμα Rossby θα προχωράει σταδιακά ανατολικότερα, συναντώντας την προϋπάρχουσα ζέστη, θα σχηματίσει εκτεταμένες ζώνες ισχυρών βροχοπτώσεων. Με τα προγνωστικά να μας οδηγούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένεται να φανεί ξεκάθαρα πώς αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει και τη χώρα μας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση .
Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Στις Κυκλάδες από 19 έως 27 με 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί στρεφόμενοι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο Ελλάδας

10:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Γεωργιάδης: Απειλή για τον φαρμακευτικό κλάδο η οδηγία της ΕΕ για τα αστικά λύματα

10:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Πάφο με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα

10:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Θέλουμε κορυφή και… εκδίκηση»

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στο Μαϊάμι: Γνωστή influencer μηνύει αστέρα της ποπ για βίντεο εκδίκησης - «Είμαι πολύ διάσημος για να ασχοληθώ...»

10:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λούκα Ντόντσιτς διψά για εκδίκηση: Η τρομακτική μεταμόρφωση και το… μανιάτικο στους Μάβερικς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: 15χρονη σκοτώθηκε από κροκόδειλο ενώ μάζευε νερό από ποτάμι

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες του Τραμπ και του Έπσταϊν προβλήθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ - 4 συλλήψεις

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Επιστροφή στα… αστέρια απ’ το «σπίτι» του

10:00ΥΓΕΙΑ

Όγκοι εγκεφάλου: Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βυθίζεται - 29.000 κτήρια κινδυνεύουν με κατάρρευση

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι κάτοικοι της Γάζας τρέχουν «από θάνατο σε θάνατο»: Η οικογένεια που εκτοπίστηκε 19 φορές

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel: Το Corsa GSE Vision Gran Turismo έτοιμο για το Gran Turismo World Series

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Διαμαντοπούλου για Λοβέρδο: Να δώσει πολιτικές εξηγήσεις για την προσχώρηση στη ΝΔ

09:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τρύπα του όζοντος κλείνει - Τι δείχνει νέα έρευνα και πώς μας επηρεάζει

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και απαθής: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ακούει το κατηγορητήριο - Οι 3 λέξεις στην πρώτη εμφάνισή του

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια στην Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία, αντικυκυκλώνας - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ σκάνδαλο στο Μαϊάμι: Γνωστή influencer μηνύει αστέρα της ποπ για βίντεο εκδίκησης - «Είμαι πολύ διάσημος για να ασχοληθώ...»

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχρός και απαθής: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ακούει το κατηγορητήριο - Οι 3 λέξεις στην πρώτη εμφάνισή του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ