ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η ομοσπονδιακής εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα

Η Αλίνα Χάμπα μιλάει μετά την ορκωμοσία της ως προσωρινή Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ για το Νιου Τζέρσεϊ, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, στις 28 Μαρτίου 2025.

Η Αλίνα Χάμπα, η πρώην προσωπική δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την διόρισε ομοσπονδιακή εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ, παραιτήθηκε από το αξίωμα αφού ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε παράνομο τον διορισμό της και της στέρησε το δικαίωμα να επιβλέπει υποθέσεις.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Χάμπα είπε ότι παραιτείται «για να προστατεύσει τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της υπηρεσίας» όπου τους τελευταίους μήνες επικρατούσε αβεβαιότητα, όσο ήταν σε εκκρεμότητα η εκδίκαση των προσφυγών κατά του διορισμού της.

«Αλλά μην συγχέετε τη συμμόρφωση με την παράδοση», πρόσθεσε.

Η Χάμπα ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει έναν νέο ρόλο, ως σύμβουλος της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμπ Μπόντι, και θα ασχολείται με τους γενικούς εισαγγελείς σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διόρισε τρεις νομικούς που θα αναλάβουν επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Νιου Τζέρσεϊ.

Την περασμένη εβδομάδα, το τριμελές Εφετείο της Φιλαδέλφειας έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε τον νόμο περί ομοσπονδιακών διορισμών επειδή διόρισε την Χάμπα προσωρινή εισαγγελέα αφού το ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ είχε αρνηθεί να παρατείνει τη θητεία της.