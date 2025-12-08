Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την κλήση εφέδρων σε στρατιωτική εκπαίδευση
«Διατάσσω ότι το 2026, οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται επί του παρόντος σε εφεδρείες θα κληθούν για στρατιωτική εκπαίδευση», αναφέρει το διάταγμα
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο καλούνται σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα στο 2026, οι Ρώσοι πολίτες που βρίσκονται σε καθεστώς εφεδρείας.
Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, οι έφεδροι θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις και εκπαιδεύσεις:
στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας,
στα σώματα της Εθνικής Φρουράς (Rosgvardia),
στα στρατιωτικά σωστικά τμήματα του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών (EMERCOM),
καθώς και στις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας της FSB.
Το Κρεμλίνο δεν δίνει επιπλέον λεπτομέρειες για τον αριθμό των εφέδρων ή το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των ασκήσεων, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria.