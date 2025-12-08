Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την κλήση εφέδρων σε στρατιωτική εκπαίδευση

Ο Ρώσος πρόεδρος απευθύνει ομιλία κατά την επίσκεψή του σε διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων σε άγνωστη τοποθεσία, την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο καλούνται σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα στο 2026, οι Ρώσοι πολίτες που βρίσκονται σε καθεστώς εφεδρείας.

Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, οι έφεδροι θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις και εκπαιδεύσεις:

στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας,

στα σώματα της Εθνικής Φρουράς (Rosgvardia),

στα στρατιωτικά σωστικά τμήματα του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών (EMERCOM),

καθώς και στις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας της FSB.

Το Κρεμλίνο δεν δίνει επιπλέον λεπτομέρειες για τον αριθμό των εφέδρων ή το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των ασκήσεων, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria.

Διαβάστε επίσης