Αγρότης επιτέθηκε στο τηλεοπτικό συνεργείο του STAR στο Κάστρο Βοιωτίας
Ο αγρότης ζήτησε σε έντονο ύφος από τον δημοσιογράφο να αποχωρήσει από το σημείο
Θύμα επίθεσης έπεσε δημοσιογράφος του STAR μαζί με τον κάμεραμαν κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, από αγρότη στο Κάστρο Βοιωτίας.
Την ώρα που ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας μετέδιδε το ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, δέχθηκε φραστική επίθεση από αγρότη ο οποίο κινήθηκε φανερά εκνευρισμένος προς το μέρος του.
Στη συνέχεια έριξε την κάμερα στο έδαφος και φωνάζοντας σε έντονο ύφος προς τον δημοσιογράφο του είπε: «Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δε θέλουμε δημοσιότητα».
