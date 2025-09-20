Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

Την εκτίμηση του καιρού για το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παρουσίασε το forecastweather.gr

Αναλυτικά αναφέρει για τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών:

Έως και την Πέμπτη 25/09/25 ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη την χώρα. Από την Παρασκευή 26/09/25 αναμένονται τοπικές βροχές στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Από το Σάββατο 27/09/25 φαίνεται να εισερχόμαστε σε μία ασταθή καιρικά περίοδο με αρκετές διαταραχές να επηρεάζουν την χώρα και πιθανώς κατά τόπους και κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, γεγονός που θα αναλύσουμε σε επόμενα δελτία μας.

Άνεμοι: Αρχικά οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν με σταδιακή εξασθένιση από τη Δευτέρα 22/09/25. Ωστόσο από την Πέμπτη 25/09/25 οι βοριάδες θα ενισχυθούν και πάλι και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ φαίνεται να παρουσιάζουν στροφή από το Σαββατοκύριακο 27-28/09/25 σε πιο δυτικές συνιστώσες.

Θερμοκρασία: Αναμένεται σταδιακή άνοδος, ειδικά από τη νέα εβδομάδα οπότε και από την Τρίτη 23/09/25 θα κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φθάνοντας κατά τόπους τους 33 βαθμούς στις ευαίσθητες στη ζέστη ηπειρωτικές περιοχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί το θερμόμετρο θα πέφτει αρκετά. Προς το τέλος του μήνα με τις πρώτες οργανωμένες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

«Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF

Ένα σενάριο που προβλέπει έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει την πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να παραμένει σε τροχιά πάνω από τη χώρα μας, ενισχύοντας τη δυναμική για έντονα τοπικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ECMWF, ένα βαρομετρικό χαμηλό υψηλής έντασης αναμένεται να στροβιλίζεται πάνω από την Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η διάρκεια και η ένταση αυτών των φαινομένων θα εξαρτηθούν άμεσα από τη σταθερότητα της τάσης που καταγράφεται στα προγνωστικά μοντέλα.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτή, καθώς κάθε αλλαγή στην πορεία ή την ένταση του βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά το τελικό καιρικό σκηνικό.

Η προσοχή εστιάζεται κυρίως στην περίοδο μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου το ενδεχόμενο για επιδείνωση του καιρού γίνεται πιο πιθανό.

