Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Με την παρατεταμένη ανομβρία να βασανίζει την χώρα κάθε πληροφορία ή εκτίμηση για βροχές είναι παράθυρο αισιοδοξίας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, λοιπόν, ανοίγει ένα τέτοιο παράθυρο για τον καιρό των επομένων ημερών λέγοντας: "Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια..."

Στην σημερινή ανάρτησή του αναφέρει:

Καλημέρα!

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές .

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους.

Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει ο καιρός τις τελευταίες μέρες και μάλιστα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θυμίζει...χειμώνα.

Τοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα βόρεια τις πρωινές ώρες της Κυριακής 21/09 κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στη Νεάπολη Κοζάνης με 4.3˚C.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.

