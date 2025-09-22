Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

Αλλάζει ο καιρός από το προσεχές Σαββατοκύριακο και πέφτει η θερμοκρασία καθώς το φθινόπωρο μπαίνει δυναμικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το Σάββατο με Κυριακή θα μας απασχολήσει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία. Αρχικά θα επηρεαστεί η Δυτική Ελλάδα και κατόπιν αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Μέχρι και την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες (τα μεσημέρια, γιατί τα βράδια πλέον δρόσισε εδώ και μέρες) θα παραπέμπουν σε καλοκαίρι, με τα 30άρια να καταγράφονται σε πολλά τμήματα, βορρά και νότου.

Από την Παρασκευή και μετά, έχει αρχίσει να γίνεται ξεκάθαρο, πως βαδίζουμε στις πρώτες σελίδες του Φθινοπώρου. Οι συννεφιές γενικά θα εμφανιστούν σε πολλές περιοχές, και ειδικά το Σαββατοκύριακο, οι ώρες ηλιοφάνειας θα αρχίσουν να μαζεύονται, η όψη στον ουρανό θα είναι όπως στην εικόνα, σε πολλά τμήματα.

Μαζί με τις συννεφιές, θα ενισχυθούν ξανά και οι ΒΑ άνεμοι, από την Πέμπτη το μεσημέρι και μετά, και θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ιδίως το ΠαρασκευοΣάββατο.

Το ξεροβόρι αυτό το οποίο φέτος μας έγινε αυτό που λέει ο λαός ''σπυρί στον κ@@ο'', θα φέρει αυτή την φορά και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και θα βάλει τα δυνατά του ώστε να εμποδίσει τις βροχές της Ιταλίας και του Ιονίου, να κινηθούν ανατολικότερα.

Σε καλύτερη μοίρα βρίσκεται από πλευράς βροχών η δυτική Ελλάδα, η οποία καθότι μακριά από την βλαπτική επιρροή των βοριάδων, φαίνεται να συγκεντρώνει αξιόλογες πιθανότητες, να την απασχολήσουν αξιόλογες βροχές προς το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και την όλη πορεία και σε επόμενα δελτία. Το σίγουρο είναι η πτώση της θερμοκρασίας από Παρασκευή και έπειτα η οποία θα αναγκάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού να κατεβάσει μακρυμάνικα, ακόμη και στις πόλεις.

