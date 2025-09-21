Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Για βροχερό σκηνικό έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου μετά από μία μεγάλη περίοδο έντονης ανομβρίας


ΚΑΙΡΟΣ
Για βροχερό σκηνικό έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου, μέσα από νέα πρόγνωση που έκανε στο κανάλι του στο YouTube για την τάση του καιρού την εβδομάδα του ανοίγεται μπροστά μας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο προγνώστης καιρού, από πλευράς βροχοπτώσεων και στην χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει.

Με γενική ηλιοφάνεια θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, όπου σιγά σιγά το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται, με νεφώσεις να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Δευτέρα αναμένεται εξασθένηση των ανέμων, αλλά από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση στο Αιγαίο, όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερη μεταβολή, με τις τιμές να κυμαίνονται από 28 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου.

Από τις μεσημβρηνές ώρες της Πέμπτης υπάρχει το ενδεχόμενο βροχών, ενώ από τις 27-28 Σεπτεμβρίου, οι βροχές που επηρεάζουν την Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν και στη χώρα μας με επίκεντρο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.





