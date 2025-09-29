Τραγωδία στην Ισπανία: 19χρονος τερματοφύλακας πέθανε μετά από χτύπημα στο κεφάλι την ώρα του αγώνα

Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό ποδόσφαιρο, λόγω του θανάτου του Ραούλ Ραμίρεθ.

Ραούλ Ραμίρεθ
Ο τερματοφύλακας της Κλαμπ Ντεπορτίβο Κολίντρες δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεβίγια, για την 4η κατηγορία της χώρας.

Ο Ραμίρεθ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κι υπέστη δύο καρδιοαναπνευστικές ανακοπές. Η πρώτη στον αγωνιστικό χώρο κι η δεύτερη κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο της Σανταντέρ.

Ο προπονητής της Κολίντρες, με τη βοήθεια μιας νεαρής φιλάθλου, η οποία είναι φοιτήτρια νοσηλευτικής προσπάθησαν να του κάνουν ανάνηψη, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο Ραούλ Ραμίρεθ μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένεια του νεαρού παίκτη έχει αποφασίσει να δωρίσει τα όργανα του, ενώ η τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Καντάμπρια κήρυξε τριήμερο πένθος.

