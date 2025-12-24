Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

Ικανοποιημένος από την αντίδραση που έδειξαν οι παίκτες του εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια της «Zalgirio Arena».

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»
Intime
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στην «εικόνα» που έβγαλαν οι παίκτες του μόλις βρέθηκαν στο -15, μπόρεσαν να αλλάξουν το παιχνίδι και στην συνέχεια να πάρουν μία σημαντική νίκη.

Έτσι, στην ομιλία του στα αποδυτήρια, ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στον χαρακτήρα των «πράσινων», χαρακτήρισε σημαντική τη νίκη, ενώ εμφανίστηκε… διπλωματικός αναφορικά με τις ημέρες ρεπό που του ζήτησαν οι παίκτες.

«Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Αλλάξαμε το παιχνίδι, πάμε», ήταν τα λόγια του.

Ωστόσο, λίγο πριν το καθιερωμένο ζντο, οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR να απαντά πως έχουν ακόμα μέρες μπροστά τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το tap2ride απλοποιεί τις καθημερινές μας μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι ευχές για καλές γιορτές

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το νέο, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία - Εστάλη ήδη στη Μόσχα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη φανατική θαυμάστρια του - Δείτε βίντεο

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

12:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Διευθετήθηκαν τα τρακτέρ στη Νίκαια», λέει ο εκπρόσωπος των αγροτών στο Newsbomb

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι του Αϊ-Βασίλη - Δείτε live την κάθε στάση του να μοιράζει δώρα στα παιδιά

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Η αξία της συνέπειας στην κοινωνική προσφορά

12:06ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Εκατοντάδες επισκέπτες στήριξαν το Christmas Bazaar-θεσμό για τα Νότια Προάστια

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένους στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Κορίνθου: Όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό δυστύχημα στη Σλοβακία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε επιχείρηση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Xριστούγεννα στο σκοτάδι για την Ουκρανία: Αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση από το 2022

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι - Ομάδα πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι του Αϊ-Βασίλη - Δείτε live την κάθε στάση του να μοιράζει δώρα στα παιδιά

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα συμβεί αν πατήσετε το «1474017» στο Netflix – Οι μυστικοί κωδικοί της πλατφόρμας

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες, από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ