«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (24/12).
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με κορυφαίους τους Τσέντι Οσμάν, Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ένα σημαντικό «διπλό» με ανατροπή στο Κάουνας, επικρατώντας 92-85 της Ζαλγκίρις. Οι παραπάνω παίκτες ήταν «3 Μάγοι για το 8ο!» μια και οι «πράσινοι» τρομοκρατούν και πάλι την Euroleague.
Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Έρχονται φορ και χαφ» για την ενίσχυση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της δύσκολης συνέχειας, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό το θέμα που κυριαρχεί είναι η παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας
10:52 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα
10:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός
10:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ανασκόπηση 2025
10:17 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
23:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ