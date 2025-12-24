NBA: Έκαναν... προκοπή και χωρίς Γιάννη οι Μπακς - Πέρασαν από την Ινδιανάπολη

Μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, τα «Ελάφια» έδειξαν χαρακτήρα και πανηγύρισαν τη 12η νίκη τους στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ. Παρά την απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα και κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε τον έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα, χτίζοντας μια σημαντική διαφορά, ενώ στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Πέισερς επιχείρησαν να αντιδράσουν, βρήκε τις λύσεις για να διατηρήσει το προβάδισμα και να φτάσει άνετα στη νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Ο πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του εκ του ασφαλούς.

KPJ was clutch down the stretch.



24 PTS | 6 REB | 5 AST | 3 STL | 62% FG pic.twitter.com/HPm29Cc9HJ — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 24, 2025

Από την πλευρά των Ιντιάνα Πέισερς, ξεχώρισε για ακόμη ένα παιχνίδι ο Πασκάλ Σιάκαμ. Ο Καμερουνέζος φόργουορντ ήταν ο πιο σταθερός παίκτης των γηπεδούχων, τελειώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

