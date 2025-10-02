Κακοκαιρία: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις

Μήνυμα από το «112» εστάλη στους κατοίκους της Λακωνίας, νωρίς το πρωί της Πέμπτης (02/10).

Συγκεκριμένα, προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας κατά το διήμερο 02 – 03 Οκτωβρίου.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα, Πέμπτη 02 Οκτωβρίου

Μέχρι νωρίς το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου.

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από τις προμεσημβρινές ώρες, στην κεντρική Μακεδονία.

Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, στη Θεσσαλία.

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα, στη Θράκη.

Την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα.

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι και τις πρωινές ώρες, στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Στην κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

