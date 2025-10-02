Βόλος: Πλημμύρισαν χώροι στη Γεωπονική σχολή από την κακοκαιρία

Σημαντικές ζημιές υπέστη η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο ύστερα από την πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς αρκετοί χώροι πλημμύρισαν, παρά τις πρόσφατες εργασίες μόνωσης σε ορισμένα σημεία.

Όπως αναφέρουν φοιτητές που κατέγραψαν το περιστατικό με φωτογραφίες, τα νερά εισχώρησαν σε διαδρόμους και εργαστήρια, προκαλώντας φθορές σε μηχανήματα υψηλής αξίας και θέτοντας σε κίνδυνο ερευνητικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, πειράματα που βρίσκονταν σε εξέλιξη καταστράφηκαν, με σοβαρές επιπτώσεις για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.



Το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνει το μέγεθος των προβλημάτων και την αναγκαιότητα άμεσων μέτρων προστασίας των υποδομών και της ακαδημαϊκής εργασίας.

Σύμφωνα με φοιτητές, απαιτούνται άμεσες ενέργειες ώστε να αποτραπούν νέες πλημμύρες, με τους ίδιους και τους ερευνητές να εκφράζουν ανησυχία για την ομαλή συνέχιση των σπουδών και της επιστημονικής τους δραστηριότητας.

