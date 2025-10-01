Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, ξεκίνησε ήδη από το Ιόνιο, με τα χαρακτηριστικά της να είναι οι βροχές, η πτώση της θερμοκρασίας και οι ισχυροί άνεμοι.

Όπως μάλιστα ανέφερε ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος, ο καιρός θα είναι άστατος σχεδόν σε όλη τη χώρα με τα χαρακτηριστικά του καιρού να είναι:

Βροχές, τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Ισχυροί άνεμοι (6-7 και τοπικά 8 μπορφόρ)

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (01/10) οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο καιρός θα γίνεται πάρα πολύ άστατος. Την Πέμπτη η κακοκαιρία επίσης θα χτυπήσει την Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική αύριο Πέμπτη (02/10) θα βρέξει σε κάθε γωνιά του νομού και ακόμα περισσότερο στα δυτικά και στα νότια.