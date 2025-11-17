Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 68χρονη γυναίκα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, γύρω στις 6 το απόγευμα αυτοκίνητο παρέσυρε μια 68χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιάδος και Θέτιδος τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης