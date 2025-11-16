Ηράκλειο: Πάνω από 200 καταγγελίες το τελευταίο τρίμηνο για ετοιμόρροπα κτήρια

Τις 210 φτάνουν οι καταγγελίες για ετοιμόρροπα κτίσματα που έχει δεχθεί από πολίτες η Πολεοδομία Ηρακλείου το τελευταίο τρίμηνο, με αρκετούς από αυτούς να έχουν ήδη αποσταλεί στην εισαγγελία λόγω μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.

Όπως ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Ηρακλείου, Στέλλα Αρχοντάκη, η αποκατάσταση των ετοιμόρροπων κτισμάτων αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή και δήλωσε ότι έχουν ήδη αποσταλεί στην εισαγγελία αρκετοί φάκελοι επικίνδυνων ακινήτων, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία επικοινώνησε μαζί τους δύο φορές.

Η αντιδήμαρχος επεσήμανε ακόμη πως «έχει ήδη ελεγχθεί το 90% των καταγγελιών του τελευταίου τριμήνου και πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι και οι ειδοποιήσεις συνεχίζονται.

Μέσα από μία υποστελεχωμένη Υπηρεσία, ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί να προλάβει δυσάρεστα γεγονότα και συνέπειες όσον αφορά υλικά αγαθά και βέβαια να διασφαλίσει τη ζωή των πολιτών. Απευθύνουμε για άλλη μία φορά έκκληση στους ιδιοκτήτες να ελέγχουν τις οικοδομές τους, όχι μόνο την προσωπική ιδιοκτησία αλλά και τα κοινόχρηστα μέρη όπως είναι τα μπαλκόνια».

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθεί η Πολεοδομία Ηρακλείου μετά το αίτημα καταγγελίας, μηχανικός της Υπηρεσίας προχωρεί στον απαραίτητο έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ετοιμορροπία, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης.

Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι ιδιοκτήτες στη διάθεσή τους είναι 20 ημέρες για την έναρξη των απαραίτητων εργασιών και 90 ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έναρξης, ο φάκελος του ακινήτου αποστέλλεται στην εισαγγελία.