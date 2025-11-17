Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση οχημάτων
Δυστυχώς, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του οχήματός του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:00 της Δευτέρας (17/11) στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα και άμεσα σήμανε συναγερμός σε ΕΚΑΒ και ΕΜΑΚ.
Δυστυχώς, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του οχήματός του, ενώ ακόμη δύο μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης.
