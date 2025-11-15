Ηράκλειο: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου (15/11) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Το ατύχημα έγινε στο ύψος της εισόδου του πάρκου Γεωργιάδη σύμφωνα με το cretalive.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και τη στιγμή που οι δύο γυναίκες ηλικίας 61 και 34 χρόνων αντίστοιχα, διέσχιζαν το οδόστρωμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας στο Βενιζέλειο τις δύο γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

