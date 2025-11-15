Ηράκλειο: Σοβαρή εκτροπή αυτοκινήτου κοντά στο ΠΑΓΝΗ - Στο νοσοκομείο ο 23χρονος οδηγός

Τύχη βουνό είχε ένας 23χρονος τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11) στο Ηράκλειο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του στην ευθεία που οδηγεί προς το ΠΑΓΝΗ.

Λίγο μετά τις 2, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με τη neakriti.gr, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο περιέγραψαν πως το αυτοκίνητο είχε «μετατραπεί σε σμπαράλια», σε τέτοιο βαθμό που όποιος το έβλεπε θα πίστευε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό τροχαίο, με πιθανές βαριές κακώσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο νεαρός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός.

Ο 23χρονος φέρει μόνο ελαφρά τραύματα και παρελήφθη σε καλή κατάσταση από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Το όχημα, ωστόσο, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, γεγονός που αναδεικνύει τη σφοδρότητα της εκτροπής και το πόσο κοντά βρέθηκε ο οδηγός σε πραγματικά δυσάρεστες εξελίξεις.

