Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις Αρχές στο Ηράκλειο και ειδικότερα στην περιοχή του Γαζίου, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ένας άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης.

Δύναμη της Πυροσβεστικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό έσπευσε και απελευθερώσει τον άνδρα κόβοντας το κάγκελο, με τον τραυματία να παραδίδεται μαζί με το τμήμα του σίδερου που παρέμενε καρφωμένο στο χέρι του σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

