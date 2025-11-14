Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το τμήμα του σίδερου που παρέμενε καρφωμένο στο χέρι του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις Αρχές στο Ηράκλειο και ειδικότερα στην περιοχή του Γαζίου, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα.
Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ένας άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης.
Δύναμη της Πυροσβεστικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό έσπευσε και απελευθερώσει τον άνδρα κόβοντας το κάγκελο, με τον τραυματία να παραδίδεται μαζί με το τμήμα του σίδερου που παρέμενε καρφωμένο στο χέρι του σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» (vid)
13:45 ∙ LIFESTYLE
Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA
13:24 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κορόνα - Ο ρόλος του
13:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Δύο τραυματίες
12:54 ∙ WHAT THE FACT
Πώς το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτει πού βρίσκεται πραγματικά η Ατλαντίδα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ