Χανιά: Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα στο Ακρωτήρι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε στη 1 περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11), ένας οδηγός μηχανής, μετά από τροχαίο ατύχημα στο Ακρωτήρι.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δυο αυτοκίνητα και μια μηχανή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 27χρονος οδηγός της μηχανής και προέκυψαν υλικές ζημιές στα οχήματα.
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά η Τροχαία Χανίων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Βίντεο
15:36 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη άνδρας που παρενοχλούσε ανήλικα παιδιά στην Αγία Παρασκευή
14:50 ∙ WHAT THE FACT
Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ