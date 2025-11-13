Χανιά: Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα στο Ακρωτήρι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε στη 1 περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11), ένας οδηγός μηχανής, μετά από τροχαίο ατύχημα στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους δυο αυτοκίνητα και μια μηχανή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 27χρονος οδηγός της μηχανής και προέκυψαν υλικές ζημιές στα οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά η Τροχαία Χανίων.

