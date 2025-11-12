Χανιά: Συνελήφθη 34χρονη για δύο περιπτώσεις κλοπών

Συνελήφθη 34χρονη αλλοδαπής καταγωγής για δύο υποθέσεις κλοπών στα Χανιά.

Η γυναίκα κατηγορείται για την αφαίρεση χρηματικού ποσού, κινητών τηλεφώνων και προσωπικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, η 34χρονη εισήλθε σε σπίτι σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσε πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό 365 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Από την αξιοποίηση στοιχείων και την άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών που περιπολούσαν, εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων, η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία και συνελήφθη ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και χρήματα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, η 34χρονη στις 6 Νοεμβρίου είχε προβεί σε ακόμα μία κλοπή σε όχημα, έχοντας αφαιρέσει τσαντάκι το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον κάτοχο τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

