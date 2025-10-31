Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες

Μάστιγα οι κλοπές οχημάτων στη Δυτική Αττική: Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει δράστες
Μάστιγα οι κλοπές μηχανών και αυτοκινήτων στην Δυτική Αττική. Οι κάτοικοι τα βράδια ακούνε τους συναγερμούς και πετάγονται από τα κρεβάτια τους. Οι δράστες δε διστάζουν να μπουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών για να αρπάξουν ό,τι έχουν βάλει στο στόχαστρό τους.

Ξημερώματα στο Χαϊδάρι, ο ένας κακοποιός με το φακό στο χέρι ελέγχει μέσα στο πάρκινγκ. Δίπλα του είναι και ο συνεργός του πάνω σε ένα μηχανάκι. Προσπαθεί να μπει μέσα, σηκώνει και ανοίγει την γκαραζόπορτα, όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο του STAR με μια κίνηση σπάει την κλειδαριά της μηχανής και την κλέβει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

Στη μηχανή υπήρχε σύστημα εντοπισμού gps και μέσα σε μία ώρα οι αστυνομικοί την βρήκαν παρατεταμένη σε κοντινή απόσταση.

Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής σχεδόν κάθε βράδυ ακούνε συναγερμούς να χτυπάνε.

Στο νέο Ηράκλειο, σε κεντρικό δρόμο κάμερα ασφαλείας καταγράφει τους δύο κακοποιούς φορώντας κουκούλες να πλησιάζουν το γκρι αυτοκίνητο που βλέπετε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καταφέρουν να παραβιάσουν την πόρτα του οδηγού.

Οι κακοποιοί έφτασαν στην περιοχή με ένα λευκό αυτοκίνητο, το πάρκαραν περίπου 50 μέτρα μακριά από το αμάξι που είχαν βάλει στο μάτι.

Χρειάστηκε 3 λεπτά για να καταφέρουν να το θέσουν σε λειτουργία και να φύγουν σαν κύριοι. Η περιοχή τους έχει γίνει στόχος όπως λένε οι κάτοικοι ζητούν περισσότερη αστυνόμευση.

