Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές
Οι βρύσες είχαν τοποθετηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα
Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθαν γονείς, μαθητές και καθηγητές του 18ου δημοτικού σχολείου Αχαρνών, διαπιστώνοντας πως οι βρύσες του σχολείου έχουν κλαπεί.
Συνολικά 6 βρύσες «έκαναν φτερά» από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ είχαν τοποθετηθεί λίγες μέρες νωρίτερα.
Οι βρύσες είχαν τοποθετηθεί με χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
