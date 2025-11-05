Αιματηρή ληστεία στο Διδυμότειχο: Μαχαίρωσε στο κεφάλι ηλικιωμένο και έφυγε με τις εισπράξεις

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στο κέντρο του Διδυμότειχου καθώς ληστής επιτέθηκε με μαχαίρι σε ηλικιωμένο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τις εισπράξεις του μίνι μάρκετ.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 22:00 το βράδυ όταν άνδρας που φορούσε κουκούλα και είχε σπαστή προφορά εισέβαλε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς την ταμειακή μηχανή προκειμένου να ληστέψει το μίνι μάρκετ.

Όταν ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης προέβαλε αντίσταση ο δράστης τον μαχαίρωσε αρχικά στο χέρι και στη συνέχεια στο κεφάλι ρίχνοντας τον στο πάτωμα προτού τραπεί σε φυγή, έχοντας παραβιάσει παράλληλα την ταμειακή μηχανή.

Ο ηλικιωμένος ειδοποίησε τους συγγενείς του και τις Αρχές και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμότειχου και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυμάτων του.

Ο δράστης αναζητείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου

