Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 13χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι και άρπαξε πατίνι από 21χρονο
Αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν τον ανήλικο λίγη ώρα μετά το περιστατικό και τον συνέλαβαν
Ένα αγόρι μόλις 13 ετών συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (04/11) στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι λήστεψε έναν 21χρονο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 13χρονος πλησίασε έναν 21χρονο κοντά στον Λευκό Πύργο και τον απείλησε πως έχει πάνω του μαχαίρι, ενώ κατάφερε να αποσπάσει το ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινείτο ο 21χρονος.
Το θύμα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν λίγο αργότερα τον ανήλικο και τον συνέλαβαν.
