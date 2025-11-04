Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα τριών φορτηγών - Γέμισε με ψωμιά η άσφαλτος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Δύο βαν και ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του Νταμαριού της Ευκαρπίας, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς.

Ωστόσο, ο δρόμος έχει γεμίσει ψωμιά και αρτοσκευάσματα που μετέφερε ένα από τα εμπλεκόμενα βαν.

Μόνο μία λωρίδα παραμένει ανοιχτή, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της ομίχλης.