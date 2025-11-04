Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για την 13χρονη που εξαφανίστηκε

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 13χρονης Ελευθερίας Λ. που είχε εξαφανιστεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 13χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11), δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Ελευθερίας Λ. επικοινώνησε με τους γονείς της, όπου άμεσα βρέθηκαν κοντά της και είναι καλά στη υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελευθερίας Λ. 13 ετών εξαφανίστηκε στις 3/11/25, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3/11/25 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ελευθερίας Λ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

