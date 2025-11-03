Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού συνέλαβαν τον άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου


Ένας 55χρονος άνδρας κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής (2/11) άνοιξε πυρ εναντίον ομάδας ανηλίκων που έπαιζαν σε γήπεδο 5Χ5 κοντά στο σπίτι του, στην Επανομή Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας ελαφρά έναν 15χρονο μαθητή. Το παιδί δέχθηκε σκάγια στα πόδια, στο χέρι και στο στήθος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο μαθητή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ο 15χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το δημοτικό γήπεδο, που βρίσκεται ανάμεσα στο σπίτι του 55χρονου και το 3ο Νηπιαγωγείο Επανομής, αποτελεί σημείο συνάντησης για τα παιδιά της περιοχής γεγονός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενοχλούσε τον κατηγορούμενο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού συνέλαβαν τον άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άνεργο ηλεκτρολόγο.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε: «Είδα μια παρέα να με βρίζει και να φωνάζει “γέρο”. Στη συνέχεια άρχισαν να πετούν πέτρες και εγώ απλώς ήθελα να τους φοβίσω».

Τελικά, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία, παραπέμποντάς τον να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος.

