Βρετανία: Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας εισβάλει σε κομμωτήριο με μαχαίρι - Δείτε βίντεο

Τρομακτικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο ύποπτος για την επίθεση σε τρένο στη Βρετανία εισέβαλε σε ένα κουρείο κραδαίνωντας ένα τεράστιο μαχαίρι — μόλις μία μέρα πριν από την αιματηρή του επίθεση σε αμαξοστοιχία με προορισμό το Λονδίνο.

Ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς, εμφανίστηκε την Δευτέρα (03/11) στο Πρωτοδικείο του Πίτερμπορο με 11 κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας σε σχέση με τις επιθέσεις στο τρένο και μια άλλη στο ανατολικό Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου.

Η αστυνομία ξεκίνησε σήμερα έρευνα για να διαπιστώσει εάν τρία άλλα περιστατικά στο Πίτερμπορο τη νύχτα πριν και το πρωί της αιματηρής ενέργειας συνδέονται μεταξύ τους.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε η Daily Mail δείχνουν έναν άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο Ουίλιαμς να μπαίνει στο Ritzy Barbers στην περιοχή Fletton του Peterborough, στις 7:14 το βράδυ της Παρασκευής (31/10).

Ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς καταγράφηκε από κάμερα να περιφέρεται έξω από το κουρείο την Παρασκευή το βράδυ, λίγο μετά την υποτιθέμενη επίθεση κατά ενός 14χρονου αγοριού σε ξεχωριστό περιστατικό, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Ο μανιακός φαίνεται να βγάζει το τεράστιο μαχαίρι και να ορμάει μέσα στο κατάστημα, ενώ οι υπάλληλοι και οι πελάτες προσπαθούν να ξεφύγουν λίγο πριν τις 7:30 μ.μ.

Δεν είναι άμεσα σαφές αν κάποιος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Moment 'knifeman who hurt 11 people in Huntingdon train rampage storms into Peterborough barber shop moments after stabbing 14-year-old boy'.



? https://t.co/ZsJUHDinnu pic.twitter.com/V3zlWzeCBR — Daily Mail (@DailyMail) November 3, 2025

*Με πληροφορίες από Daily Mail, The Sun

Διαβάστε επίσης