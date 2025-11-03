Βρετανία: Εργαζόμενος ήρωας «έσωσε ζωές» κατά την επίθεση στο τρένο - Κρίσιμη η κατάστασή του

Ένα μέλος του προσωπικού των σιδηροδρόμων που «έσωσε πολλές ζωές» προστατεύοντας επιβάτες τρένων από έναν δράστη με μαχαίρι, νοσηλεύεται σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η παρέμβαση του εργαζομένου του London North Eastern Railway (LNER), του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, χαρακτηρίστηκε «ηρωική» από εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ένας 32χρονος άνδρας είναι ο μόνος ύποπτος μετά την επίθεση σε τρένο από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο, το οποίο σταμάτησε στο Χάντινγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, λίγο πριν τις 20:00, το Σάββατο. Έντεκα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά την επίθεση. Το βράδυ της Κυριακής, η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) επιβεβαίωσε ότι πέντε θύματα είχαν λάβει εξιτήριο.

Η αστυνομική παρουσία αναμένεται να αυξηθεί σε μεγάλους σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς -συμπεριλαμβανομένων του Λονδίνου, του Μπέρμιγχαμ, του Λιντς, του Γιορκ και του Μάντσεστερ- τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το μέλος του προσωπικού της LNER, προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη. «Αφού είδα το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από το τρένο διαπίστωσα ότι οι πράξεις του μέλους του προσωπικού των σιδηροδρόμων ήταν κάτι παραπάνω από ηρωικές και αναμφίβολα έσωσαν ανθρώπινες ζωές», δήλωσε εκπρόσωπος της BTP.

Ο ύποπτος, ένας μαύρος Βρετανός από το Πίτερμπορο, επιβιβάστηκε στο τρένο του London North Eastern Railway (LNER) στον σταθμό της πόλης, ανέφερε η αστυνομία. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα μαχαίρι βρέθηκε από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Το κίνητρο του ύποπτου για την επίθεση παραμένει άγνωστο, αν και η αστυνομία δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία.

Ο Ντέιβιντ Χορν, διευθύνων σύμβουλος της LNER, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «για την ταχεία και επαγγελματική τους ανταπόκριση» και δήλωσε ότι η εταιρεία και το προσωπικό ήταν «βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι» από το περιστατικό.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους τους πληγέντες, ιδιαίτερα με τον συνάδελφό μας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και την οικογένειά του», είπε. «Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω τον οδηγό, το πλήρωμα και τους συναδέλφους μας στην επιχειρησιακή ανταπόκριση για το θάρρος και τις γρήγορες ενέργειές τους.»

Η Αμίρα Οστάλσκι βρισκόταν στο τρένο με μια φίλη της όταν είδε ένα άτομο να μαχαιρώνεται από έναν άνδρα που κρατούσε κάτι που έμοιαζε με μεγάλο κουζινομάχαιρο. «Ήταν σαν να είχε αποστολή να μαχαιρώσει όποιον έβλεπε μπροστά του», είπε. «Υπήρχε αίμα παντού - οι άνθρωποι ούρλιαζαν, "έχει μαχαίρι"».

Πρόσθεσε ότι είδε κάποιον να μαχαιρώνεται κάποιος «πέντε ή έξι σειρές» μακριά της, προσθέτοντας: «Θα μπορούσα να είμαι η επόμενη. Ποδοπατούσαν κόσμο». «Ήταν ένα πολυσύχναστο τρένο, οπότε οι άνθρωποι προσπαθούσαν απλώς να ξεφύγουν από τον δράστη, και άνθρωποι έπεφταν, και άλλοι έπεφταν πάνω τους. Ήταν φρικτό.» Αφού ο ελεγκτής κατάφερε να ανοίξει μια πόρτα στον σταθμό, ο κόσμος άρχισε να φεύγει. «Δεν νομίζω ότι θα μπορώ πλέον να κάθομαι σε τρένο», πρόσθεσε η κα Οστάλσκι.

Ο μηχανοδηγός του τρένου, Άντριου Τζόνσον, πρώην υπαξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού, όταν σήμανε συναγερμός επικοινώνησε με την αίθουσα ελέγχου για να εκτρέψει το τρένο από την ταχεία γραμμή στην αργή γραμμή, η οποία έχει πλατφόρμα στο Χάντινγκτον.

Οι ενέργειες του Τζόνσον πιστεύεται ότι είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπόρεσαν να επιβιβαστούν στο τρένο τόσο γρήγορα. Τα γρήγορα αντανακλαστικά πιθανότατα εμπόδισαν το τρένο να σταματήσει στη μέση του πουθενά ή να χρειαστεί να πάει στον επόμενο σταθμό, κάτι που θα χρειαζόταν 10 με 15 λεπτά.

Ένας συνδικαλιστής δήλωσε ότι ο οδηγός είναι «πολύ συγκλονισμένος» αλλά τον επαίνεσε που έκανε «ακριβώς το σωστό». Ένας άλλος μάρτυρας, ο Τόμας ΜακΛάχλαν, είπε: «Θα έλεγα ότι σίγουρα υπήρχαν πολλοί ήρωες εκείνη την ημέρα, πολλοί ευγενικοί άνθρωποι που ήθελαν απλώς να βοηθήσουν τους γύρω τους - άνθρωποι που μοίραζαν κουβέρτες, θερμαντικά χεριών».

Ο ΜακΛάχλαν είπε ότι είδε έναν τραυματισμένο άνδρα που είχε μαχαιρωθεί στο πρόσωπο. Άκουσε ότι το άτομο «προσπαθούσε να προστατεύσει ένα νεαρό κορίτσι από επίθεση». Είπε: «Υπέστη αυτόν τον τραυματισμό στο πρόσωπο για να την προστατεύσει - αυτή είναι πραγματική ανιδιοτέλεια, ακριβώς αυτό».

«Είδα πολλούς ανθρώπους καλυμμένους με αίματα και βλέποντας πόσο σοβαρά ήταν τα τραύματά τους, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι κάτι πραγματικά, πραγματικά άσχημο». Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ αναμένεται να κάνει δήλωση για την επίθεση στη Βουλή των Κοινοτήτων σήμερα το απόγευμα (3/11).