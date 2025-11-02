Βρετανία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία για την επίθεση σε τρένο

Μόνο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην περιοχή του Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, θεωρείται πλέον ύποπτος, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Στην επίθεση αυτή τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο.

Οι ερευνητές «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί, θεωρείται πλέον ο μόνος ύποπτος» για την επίθεση, ενώ ο δεύτερος, ένας 35χρονος άνδρας, αφέθηκε ελεύθερος, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία οδήγησε 11 ανθρώπους στο νοσοκομείο, έχουν πλέον λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

