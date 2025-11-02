Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

Μια ύποπτη τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (01/11) σε τρένο στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον δέκα τραυματίες από μαχαιριές και προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πόλη Χάντινγκτον, στο Κένμπριτζσάιρ, όταν δύο ύποπτοι επιτέθηκαν σε επιβάτες του τρένου της LNER, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Doncaster προς το Λονδίνο King’s Cross. Σύμφωνα με την dailymail, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από μαχαίρι, ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα επί τόπου.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το γεγονός ως «Code Plato», δηλαδή «επιχείρηση για πιθανή τρομοκρατική επίθεση με πολλαπλούς δράστες». Πρόκειται για τον ίδιο χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιηθεί και μετά τη μαχαιροπομπή στη συναγωγή του Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου από το Peterborough, όταν ένας από τους δράστες φέρεται να κρατούσε «μεγάλο μαχαίρι».

Πανικόβλητοι επιβάτες κρύφτηκαν στις τουαλέτες του τρένου για να σωθούν.

Περίπου 30 οπλισμένοι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν περιπολικά και ασθενοφόρα να καταφθάνουν με τις σειρήνες ενεργοποιημένες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «οι επιβάτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον δράστη» και ότι κάποιοι ήταν «γεμάτοι αίματα». Ένας επιβάτης είπε πως άκουσε κάποιον να φωνάζει: «Έχουν μαχαίρι. Με μαχαίρωσαν».

Η εταιρεία LNER εξέδωσε προειδοποίηση στους επιβάτες να μην ταξιδεύουν, καθώς αναμένονται διακοπές δρομολογίων μέχρι το τέλος της ημέρας.

Στο σημείο παρέμειναν για ώρες αστυνομικοί, ιατροδικαστές και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι δρόμοι γύρω από τον σταθμό έκλεισαν.

Ο Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό και βαθιά ανησυχητικό», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα θύματα και ευχαριστώντας τις υπηρεσίες ασφαλείας. Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, και άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφύγει κάθε εικασία και να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας.