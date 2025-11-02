Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

Τρόμος το Σάββατο 1/11, το βράδυ στη Βρετανία, όταν πολλοί επιβάτες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο που κατευθυνόταν προς Χάντινγκτον, στην κομητεία Κένμπριτζσάιρ, στην ανατολική Αγγλία

Newsbomb

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ύποπτη τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (01/11) σε τρένο στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον δέκα τραυματίες από μαχαιριές και προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πόλη Χάντινγκτον, στο Κένμπριτζσάιρ, όταν δύο ύποπτοι επιτέθηκαν σε επιβάτες του τρένου της LNER, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Doncaster προς το Λονδίνο King’s Cross. Σύμφωνα με την dailymail, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα από μαχαίρι, ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα επί τόπου.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το γεγονός ως «Code Plato», δηλαδή «επιχείρηση για πιθανή τρομοκρατική επίθεση με πολλαπλούς δράστες». Πρόκειται για τον ίδιο χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιηθεί και μετά τη μαχαιροπομπή στη συναγωγή του Μάντσεστερ.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου από το Peterborough, όταν ένας από τους δράστες φέρεται να κρατούσε «μεγάλο μαχαίρι».

Πανικόβλητοι επιβάτες κρύφτηκαν στις τουαλέτες του τρένου για να σωθούν.
Περίπου 30 οπλισμένοι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν περιπολικά και ασθενοφόρα να καταφθάνουν με τις σειρήνες ενεργοποιημένες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «οι επιβάτες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον δράστη» και ότι κάποιοι ήταν «γεμάτοι αίματα». Ένας επιβάτης είπε πως άκουσε κάποιον να φωνάζει: «Έχουν μαχαίρι. Με μαχαίρωσαν».

Η εταιρεία LNER εξέδωσε προειδοποίηση στους επιβάτες να μην ταξιδεύουν, καθώς αναμένονται διακοπές δρομολογίων μέχρι το τέλος της ημέρας.
Στο σημείο παρέμειναν για ώρες αστυνομικοί, ιατροδικαστές και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι δρόμοι γύρω από τον σταθμό έκλεισαν.

Ο Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό και βαθιά ανησυχητικό», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα θύματα και ευχαριστώντας τις υπηρεσίες ασφαλείας. Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν η Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, και άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ζητούν από το κοινό να αποφύγει κάθε εικασία και να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ - Zημιές σε αυτοκίνητα

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις δολοφονίες χριστιανών

01:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

23:26ΥΓΕΙΑ

Οι καύσωνες συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση για την 250ή επέτειο των πεζοναυτών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Αιματηρό επεισόδιο πριν από το ντέρμπι: Πυροβολισμοί μεταξύ οπαδών της Μπεσίκτας

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους» - Φεύγουν από τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

22:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Η Συρία θα ενταχθεί στη Συμμαχία των ΗΠΑ κατά του ISIS

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Ουρανία Μιχαλολιάκου: Χρυσαυγίτες θυσιαστείτε για το κόμμα

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Aπολογήθηκε στον κόσμο ο Μπενίτεθ μετά τις αποδοκιμασίες (pics)

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ