Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία, καθώς σύμφωνα με το BBC, πολλοί επιβάτες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο που κατευθυνόταν προς το Huntingdon, στην περιοχή Cambridgeshire.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, προσθέτοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.

"Αυτή τη στιγμή ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό μέσα σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, δήλωσε η βρετανική αστυνομία μεταφορών στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι "δύο άτομα συνελήφθησαν".

"Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο", ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η σιδηροδρομική εταιρία London North Eastern Railway (LNER) ανακοίνωσε ότι κλείνει όλες τις γραμμές της κατά τη διάρκεια της επέμβασης των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στον σταθμό Χάντινγκτον, μια πόλη στην περιοχή του Κέιμπριτζ όπου το τρένο ακινητοποιήθηκε.

Η LNER, η οποία διαχειρίζεται σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, προέτρεψε τους επιβάτες να αποφύγουν κάθε μετακίνηση.

We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed.



Officers are in attendance alongside @CambsCops and two people have been arrested.



Further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

? BREAKING: Watch armed police storm the train in Huntingdon - reports of as many as 10 people stabbed, two arrested. I hope nobody is seriously hurt…it doesn’t look good ?pic.twitter.com/nRIaYV1MNy — Patrick Christys (@PatrickChristys) November 1, 2025

Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή έχουν διακοπεί, ενώ τα δρομολόγια ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και 60 λεπτά.

Η εταιρεία προειδοποιεί για σοβαρές καθυστερήσεις που αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος της ημέρας.

Το BBC αναφέρει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα στοιχεία θα ανακοινωθούν σύντομα.

