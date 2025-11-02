Τραγωδία στις Ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους αφού παγιδεύτηκαν σε χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Κυριακή (02/11).

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να ανέβουν στη Cima Vertana, στην οροσειρά Ortler, κοντά στο χωριό Solda. Η χιονοστιβάδα τούς χτύπησε καθώς κατευθυνόντουσαν προς την κορυφή.

Ένας «καταρράκτης» από χιόνι και πάγο παρέσυρε μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων. Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα δύο άλλα θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, εντοπίστηκαν την Κυριακή.

Δύο άλλοι ορειβάτες γλύτωσαν από τη φονική χιονοστιβάδα χωρίς τραύματα.

Το όρος Ortler, στέκεται 3.905 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι το ψηλότερο βουνό στις Ανατολικές Άλπεις έξω από την οροσειρά Bernina, κοντά στα ελβετικά σύνορα, ενώ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.

Με πληροφορίες από CNN

Διαβάστε επίσης